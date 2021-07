Nuovo PSI a sostegno di Francesco De Cosmo: «è il candidato migliore»

«Dopo un’attenta valutazione politica ed un sondaggio effettuato sulla città, De Cosmo è il candidato migliore». Così in una nota di alcuni giorni fa il Nuovo PSI che ha di fatto ufficializzato il sostegno a Francesco De Cosmo, che potrebbe essere uno dei candidati del centrodestra. In una nuova nota stampa odierna le ragioni.

«Abbiamo aspettato, che il dott. De Cosmo Francesco, dichiarasse la volontà di candidarsi, ci illustrasse il programma amministrativo e dopo un’attenta e approfondita analisi, il NuovoPSI, che è forza di centro-destra, analizzando il territorio e partecipando nelle opportuni sedi dei vari partiti del cdx, recepita nelle sedi provinciali la dichiarazione personale della “non volontà di candidarsi a sindaco del dott. Giannatempo Antonio”, (che noi avevamo principalmente sostenuto) con la Coordinatrice e segreteria cittadina del NuovoPSI, Tributarista Magnifico Giuseppina abbiamo ritenuto opportuno, appoggiare e darne il consenso al dott. Francesco De Cosmo, perché rappresentativo di una struttura esistente. Siamo fortemente decisi e convinti che con la Federazione Insieme per Cerignola, collaudata da oltre 3 anni, rappresenta nel centro-destra, sicuramente il valore aggiunto oggi, in quanto, lo stesso, ha preso forza elettorale. Basta vedere la bassa affluenza alle urne, dove la gente non si vede più negli schieramenti che sì fronteggiano, portando una percentuale, di elettori, intorno al 50%. Questa struttura, Insieme per Cerignola, ha accorciato la distanza, che si è creata nel tempo fra l’elettore è l’eletto, aggregando anche altri partiti che uniti in forza maggiore anche nell’ elettorato e trainanti anche i nuovi elettori. Riteniamo, il dott. De Cosmo Francesco, la persona utile ed indispensabile, professionista molto stimato e apprezzato, la persona giusta per far ripartire il territorio. È, presidente della commissione disciplinare dell’Ordine dei Commercialisti della provincia di Foggia, docente di economia aziendale, vice presidente Juve Stabia, società sportiva che milita nel campionato professionistico di calcio, è stato consigliere comunale per diverse legislature ed è stato sempre il più suffragato, è stato assessore comunale con deleghe al bilancio, urbanistica, lavori pubblici. È stato l’ideatore è il creatore della zona industriale di Cerignola, dove oggi ci sono oltre 135 aziende che danno lavoro a migliaia di persone. Ha trasformato, la vecchia società Asia, in Sia, società che opera nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Noi, il NuovoPSI, nel nostro credo politico, siamo per una rivoluzione culturale politica, che abbiamo riscontrato anche nell’ideologia della Federazione Insieme per Cerignola, quindi siamo per una nuova politica attiva, che sia da stimolo, per superare la vecchia logica, passando alla cittadinanza attiva, al cittadino che diventa protagonista, senza infatuarsi dì nessuno. Siamo per una democrazia di partecipazione. Ecco perché il dott. De Cosmo Francesco, rappresenta il miglior profilo, come candidato Sindaco, invitiamo altre forze del centrodestra ad unirsi con noi perché Cerignola merita tanto rispetto, noi siamo fortemente convinti che anche le altre forze politiche quali Lega, Ude, Forza Italia e Fratelli di Italia volendo un centro destra unito potrebbero trovare spazio e condivisione nello stesso progetto di programma nella figura del candidato Sindaco dott. De Cosmo Francesco».