Audace Cerignola, dal Fasano ecco il classe 2001 Mehdi Dorval

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del difensore Mehdi Dorval, classe 2001. Dorval, 20enne, franco-algerino, terzino ambidestro, proviene dall’U.S. Fasano. Giunto in Puglia, nel febbraio scorso, ha contributo alla salvezza dei biancazzurri nel campionato di serie D girone H 2020/21. In passato, ha vestito le casacche dell’FCM Aubervilliers (Championnat National 3, quinto livello del calcio francese) e dell’Amiens (Ligue 2 francese). Dorval sarà uno degli elementi che andrà a comporre il pacchetto under a disposizione di mister Michele Pazienza.

E’ il secondo acquisto ufficiale da parte della società gialloblu, che è pronta ad annunciare anche l’ingaggio in difesa di Alex Sirri, nell’ultima stagione sempre in serie D con il Bitonto.