Live dell’Organettista e compositore salentino Claudio Prima all’Agriturismo Moschella

L’Agriturismo Moschella, Masseria didattica e B&B, nell’ambito della sua prima stagione culturale, ha il piacere di presentare il live di Claudio Prima dal titolo Amaranto, un viaggio all’interno delle sue composizioni originali e di alcune rivisitazioni in chiave moderna del repertorio tradizionale dei paesi del Mar Adriatico e del Mediterraneo. L’esplorazione delle musiche di confine fra i paesi che si affacciano sui due mari lo hanno visto protagonista di un’attenta e profonda ricerca delle commistioni fra le culture e le musiche. Questo inedito incontro porta alla ricerca di una scrittura che esprime il contatto tra due stili, legati da un’appartenenza geografica che negli anni ha prodotto numerose forme di reciproca influenza: il rigore della musica classica incontra l’istinto e la spontaneità della musica popolare, che rivive di una ritualità moderna. Il Mediterraneo si fonde con il mondo classico, giocando con le provenienze e favorendo la contaminazione di due mondi musicali che da sempre hanno segretamente dialogato, come si può evincere dalle composizioni di Béla Bartók e Igor Stravinskj, fra gli altri, profondamente intrise di echi tradizionali.

Claudio Prima si esibisce in festival e rassegne internazionali in Francia, Olanda, Inghilterra, Romania, Albania, Croazia, Grecia, Belgio, Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Tunisia, Libano, Giordania, Kuwait, Stati Uniti. E’ organettista, cantante, compositore e autore di colonne sonore. Nel 2008 è ideatore e promotore per la BandAdriatica del progetto “Rotta per Otranto”, esperimento di viaggio e ricerca delle musiche d’Adriatico che diventa un film documentario e un cd dal titolo Maremoto. Dal 2010 è solista dell’opera contemporanea Oceanic Verses di Paola Prestini, con cui si esibisce al Barbican Centre di Londra, al Pace Shimmel di New York e al Kennedy Center di Washington DC. Dal 2011 è ideatore e direttore della “Giovane Orchestra del Salento” un ensemble di 45 giovani musicisti salentini con cui pubblica un film documentario intitolato “Il volo” e un cd dal titolo ‘Essere terra’. Dal 2012 è assistente musicale della Notte della Taranta prima con Goran Bregovic e poi con Giovanni Sollima.