«Pasticci nell’appalto per il Palasport». L’Anac bacchetta il Comune di Cerignola

Nel Comune commissariato perché sciolto per mafia (si voterà in autunno), l’Autorità nazionale anticorruzione contesta anche le modalità con le quali è stato gestito nel 2016 l’appalto da 1,5 milioni di euro per il palazzetto dello sport da 800 posti. L’Anac, presieduta da Giuseppe Busia, rileva alcune criticità nella procedura scelta dall’amministrazione di Cerignola per finanziare l’opera: la permuta di un terreno di proprietà del Comune con destinazione urbanistica commerciale ceduto alla ditta Golden Planning di Noci aggiudicataria della gara quale corrispettivo per l’opera. Tra i rilievi, il momento del trasferimento dell’area edificabile, avvenuto «ben prima della fine dei lavori», scelta che ha comportato per l’amministrazione comunale il «rischio di un inadempimento contrattuale» da parte dell’appaltatore. Insomma, il Comune si è spogliato di un suo bene per finanziare l’opera prima che il palazzetto fosse realizzato.

La questione più delicata è forse quella relativa alla confusione dei ruoli tra controllore e controllato con riferimento alla realizzazione dell’opera. Infatti, «il direttore dei lavori, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato nominato dall’appaltatore», la ditta di Noci, non dal Comune, «con una immedesimazione organica nella medesima figura del soggetto controllato», ovvero l’impresa, «e del soggetto controllore», cioè il Comune foggiano. Tutto questo ha «comportato le violazioni delle norme poste a garanzia della corretta esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto», si legge nella delibera Anac. L’Autorità che vigila sugli appalti pubblici ha acceso un faro anche su una modifica societaria della ditta aggiudicataria, una mossa che è «apparsa finalizzata a simulare una cessione del contratto d’appalto» per la realizzazione del palazzetto, dal momento che la ditta incaricata si sarebbe «spogliata di fatto dell’esecuzione del contratto», attraverso la designazione come «socio esecutore» di un nuovo partner. Un cambio in corsa che l’Anac bacchetta. Su questo aspetto si contesta al Comune di Cerignola, stazione appaltante, di non avere effettuato «sia la verifica sul possesso e mantenimento dei requisiti del soggetto aggiudicata- rio (…) sia la verifica sul possesso dei requisiti della società subentrata» nella materiale esecuzione dei lavori. Ultimo neo, la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori, «illegittima in quanto accordata successivamente alla scadenza del termine contrattuale ed a ridosso del nuovo termine di ultimazione». Queste le raccomandazioni «volte a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate» ovvero da adottare in futuro per prevenire il «ripetersi di tali illegittimità e irregolarità» e comunicate dall’Anac sia al Comune di Cerignola, attualmente commissariato, sia alla ditta appaltatrice. Il tutto in base al regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Entro 45 giorni il Comune è invitato a comunicare all’Anac le «determinazioni assunte successivamente alla delibera”. [g.l. – Gazzetta del Mezzogiorno]