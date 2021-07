Tempi lunghi per la sentenza sulla morte di Donato Monopoli: rinvio al 23 settembre

Ancora tempi lunghi per la sentenza nel processo sulla morte di Donato Monopoli, il giovane cerignolano deceduto dopo un lungo calvario a seguito di un’aggressione violenta all’uscita da una discoteca foggiana nell’ottobre del 2018. Questa mattina, al Tribunale di Foggia, un rinvio di 2 mesi per assenza dei due periti.

Già l’8 luglio scorso si attendeva una sentenza e dunque finalmente giustizia per il giovane cerignolano, solo che il giudice nominò due medici legali per una integrazione istruttoria. Da subito non vi fu alcuna nomina a causa delle eccezioni di Procura e parte civile in merito all’individuazione. Valutata a fondo la questione il giudice ha nominato due periti del Piemonte.

L’udienza prossima sarà il 23 settembre. Sul banco degli imputati Michele Verderosa e Francesco Stallone, i 28enni accusati di omicidio volontario aggravato. Ad aprile scorso avevano chiesto e ottenuto il rito abbreviato (che garantisce uno sconto di pena di un terzo). I Pm hanno chiesto 30 anni di reclusione.