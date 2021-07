“Nero di Troia Beach Fest”, il 5 agosto a Margherita di Savoia

Il Nero di Troia Wine Festival si sposta in spiaggia e diventa “Nero di Troia Beach Fest”, appuntamento previsto per il prossimo 5 agosto. «Anche quest’anno Nero di Troia Wine Festival non si terrà a Cerignola e nella sua consueta dimensione – fanno sapere gli organizzatori -. Allo stesso modo, la nostra organizzazione ha rinunciato ad ogni evento “di piazza”. Una scelta meditata, frutto del momento storico straordinario che stiamo vivendo, che ci suggerisce di rinviare ancora manifestazioni enogastronomiche in luoghi pubblici, caratterizzate dalla presenza di migliaia di persone. Siamo onorati delle proposte ricevute in tal senso da importanti soggetti pubblici e privati e auspichiamo di poter tornare presto a programmare con cura e a vivere le città, le strade, i centri storici con la serenità e la leggerezza di sempre. Nel frattempo, abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre energie su “Nero di Troia Beach Fest”, un appuntamento che si terrà il 5 agosto presso El Barrio Playa Y Amigos a Margherita di Savoia».