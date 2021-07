Tutti in Bici, l’appuntamento del venerdì con la mobilità sostenibile | Video

Inziativa che cresce col passare delle settimane e raccoglie consensi e partecipati. Si tratta di “Tutti in Bici”, la bicicletta, o camminata su due ruote, promossa da un gruppo di cittadini che ha visto aumentare esponenzialmente le presenze. L’appuntamento è ogni venerdì con partenza da piazza Duomo.

Nella serata di ieri anche un momento di raccoglimento in ricordo di Pia e Rosario, i due giovani cerignolani scomparsi nelle acque di Otranto di recente. Dopo la lettura di un breve pensiero e un minuto di raccoglimento sono volati in cielo due palloncini, in memoria dei due ragazzi.