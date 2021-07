Audace Cerignola, ingaggiato l’esterno d’attacco Salvatore Mincica

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Salvatore Mincica, classe 1992. Mincica, 29enne, esterno d’attacco, proviene dal Casarano Calcio (serie D girone H), dove, nella passata stagione, ha collezionato 32 presenze e 4 reti. Approdato nel club rossoblu nella stagione 2019/20, alla prima esperienza in Puglia, totalizza 24 presenze e 12 reti. Mincica comincia la sua carriera calcistica tra le fila del Noto in serie D. Passato nella stagione 2012/13 all’Orlandina, ottiene, giovanissimo, la promozione dall’Eccellenza alla D. Con il club siciliano disputa due campionati interregionali. Seguono (prima di Casarano) le esperienze Leonfortese (serie D) e Gela (Eccellenza) dove totalizza 14 gol in due stagioni.