Il boom del poker online, tra inchieste ed eventi milionari

La pandemia a cui siamo stati costretti, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha sicuramente modificato le nostre abitudini, e l’essere costretti a restare a casa, ci ha sicuramente fatto diventare ancora più internauti: il web, si è così tramutato nel nostro mondo di evasione ed intrattenimento.

Non solo app e siti in cui vedere film, ascoltare musica, seguire dei corsi per mantenersi in forma o per imparare ad impastare pane e pizza, ma anche i giochi online, come quello del poker che ha incrementato la sua crescita. Nel 2020 infatti, con il fermo degli eventi live, a livello mondiale, così da contenere i contagi da Coronavirus, sono stati numerosi i giocatori che si sono riversati nell’online, sia nel caso di utenti di vecchia data, sia nel caso di chi si è voluto approcciare al mondo del poker per la prima volta. Nel corso dei mesi a seguire, si è così assistito ad un tasso di crescita pari al 30% circa.

Bisogna considerare però, che non è tutto oro quello che luccica: ecco perché è importante saper scegliere a quale siti di poker affidarsi, onde incappare in spiacevoli situazioni.

Come distinguere le offerte a rischio del poker online dagli operatori sicuri

I sistemi di poker online presentano diversi meccanismi, numerose varianti e possibilità che possono comportare la vincita di soldi veri, anche online. Proprio per questa ragione, occorre fare molta attenzione, perché oltre a non dimenticare di giocare responsabilmente, è importante anche saper scegliere. Nella maggior parte dei casi, i migliori siti di poker online sono autorizzati ADS / AAMS: questo significa che è possibile giocare ad alti livelli sia di affidabilità che di sicurezza diversi tornei o partite adatte a tutti i tipi di giocatori, dal più esperto al principiante.

In un articolo inchiesta di Wired.it, grazie ad una segnalazione di una fonte anonima su WiredLeaks, è emerso un sistema di partite di poker fuorilegge, in quanto organizzate dalla malavita per il riciclaggio del denaro, così come appurato da indagini che sono state condotte dalla polizia e dalla Guardia di Finanza.

È così, nel corso della pandemia, sono nate delle bische clandestine di poker online su siti ed app non regolamentati. In questo caso, i soldi virtuali sono finti solo in apparenza in quanto, chi vuole sedersi in uno di questi tavoli virtuali paga la propria quota realmente prima attraverso Paypal, ricariche telefoniche o buoni regalo.

Un altro problema è legato al fatto che in Italia lo status delle concessioni sia fermo, e come di conseguenza sia facile imbattersi in app e siti che non abbiano ne i titoli ne le autorizzazioni per poter operare nel nostro Paese. La conseguenza è che non tutti i giocatori hanno la capacità di riconoscere se si tratta di una piattaforma legale. Come fare quindi a tutelarsi e come scegliere?

Nel vasto panorama dei siti di poker online, è quindi importante tener conti di questi fattori:

sicurezza della piattaforma;

qualità dei bonus per il poker online;

varianti di poker;

accessibilità e fruizione da mobile.

I tornei di Poker post-lockdown: si torna a giocare e a vincere

È fresco di vittoria a Las Vegas Ali Imsirovic, il giocatore professionista bosniaco-americano, il quale si è aggiudicato l’ottavo high roler per un valore di circa 2 milioni di dollari. Imsirovic continua così a conservare il titolo di campione agli eventi di high roller a Las Vegas anche post pandemia. Non solo, ha vinto infatti anche il quarto evento della PokerGO Cup per 240,000 dollari, conquistando così il suo secondo titolo. Tuttavia, ci sono ancora molti eventi come il Super High Roller Bowl, le WSOP, e altri ancora, e di conseguenza numerosi premi da assegnare, che potrebbero cambiare lo scenario degli high-roller prima di Capodanno. Anche se, ci sono pochi dubbi sul fatto che Imsirovic sia il favorito e che abbia ancora tanti premi da vincere come il Global Poker Index Player of the Year, la corona della PokerGO Cup, e il campione del PokerGO Tour.