Dal Napoli il terzino Antonio Vitiello per l’Audace Cerignola

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del difensore Antonio Vitiello, classe 2003. Vitiello, 18enne, terzino, under, proviene dal Napoli(serie A), con la formula del prestito. Per lui, nella passata stagione, l’esperienza, da titolarissimo, nella fila del Portici (serie D) dove ha totalizzato 29 presenze, mettendosi in luce anche come assist-man. Si tratta di uno dei giovani risultati tra i più promettenti del campionato 2020/21.