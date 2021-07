Il centrodestra sceglie Giannatempo. A breve l’ufficialità

Mancherebbe solo l’ufficialità ma Antonio Giannatempo è il candidato sindaco designato dal centrodestra. Dai gruppi dirigenti l’ok al ginecologo già due volte sindaco della città ofantina, che si conferma, per l’ennesima volta, l’unico attore politico, tra i moderati e non solo, in grado di far convergere sulla sua persona le preferenze di un’ampia parte dell’elettorato.

Dopo diversi tentennamenti e un tavolo di trattative durato oltre due mesi a spuntarla (salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, ndr), rispetto ai primi nomi circolati – Casarella e Grillo su tutti – è proprio l’ex-An. Resta in piedi l’incognita Francesco Decosmo, che potrebbe perseverare nella scelta di una corsa solitaria, da civico. In tutti i modi, su Giannatempo vi sarebbe la convergenza di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc, dunque l’intero centrodestra unito.