Acquistare un immobile in nuda proprietà: caratteristiche e vantaggi

La dicitura “nuda proprietà” che spesso si legge negli annunci immobiliari è una caratteristica molto interessante per chi desidera investire sul mattone. Con questa espressione ci si riferisce al valore della proprietà dell’immobile senza usufrutto, ovvero senza diritti di proprietà e utilizzo. Dal punto di vista economico, acquistare un immobile utilizzando questa pratica è conveniente in quanto il prezzo è inferiore rispetto alle compravendite ordinarie. Gli immobili disponibili alla vendita in nuda proprietà sono spesso individuabili attraverso gli annunci di settore o contattando le agenzie specializzate nel mercato immobiliare.

Prima di dirigersi verso l’acquisto di uno stabile in nuda proprietà, però, è importante conoscere approfonditamente le pratiche e le normative che regolamentano questo tipo di rapporti commerciali. Dove.it, agenzia immobiliare leader in Italia per le compravendite di valore, ha dedicato un’intera pagina all’argomento nuda proprietà, in cui spiega tutto quello che c’è da sapere chi desidera acquistare o vendere immobile a tale condizione. Acquistare una proprietà che non costituisca il proprio luogo di domicilio, ma rappresenti piuttosto un investimento nell’ottica del lungo periodo, può essere molto vantaggioso. Infatti, il prezzo in questi casi si abbassa di molto rispetto alle compravendite di immobili da utilizzare come prima casa. Secondo le caratteristiche della nuda proprietà, infatti, l’acquirente sarà proprietario dell’immobile solo sulla carta e non potrà fare appello all’usufrutto fino alla scadenza naturale del contratto. Potrà divenire proprietario di fatto solo in seguito al decesso del venditore. Questa formula di acquisto, quindi, costituisce un investimento a lungo termine a tutti gli effetti.

Oltre ad acquistare una proprietà a prezzo inferiore, infatti, la formula di nuda proprietà permette di evitare di farsi carico dei costi relativi alla manutenzione e alle imposte fiscali, che rimangono invece a carico dell’usufruttuario per tutto il periodo di usufrutto. Questa pratica risulta vantaggiosa anche per chi decide di vendere una proprietà. Vendendo la propria abitazione si potrà ottenere una somma di denaro e godere della liquidità e allo stesso tempo mantenere il diritto all’abitazione nell’immobile. In virtù del suo funzionamento, questa soluzione è una delle più utilizzate dalle persone anziane che possono garantirsi di rimanere nella propria casa fino al momento del decesso ma avere a disposizione la somma di denaro derivante dalla vendita. La vendita in nuda proprietà ha quindi vantaggi sia per l’acquirente che il venditore e, in periodi particolari di instabilità economica, può risultare una valida strategia di investimento da entrambe le parti.