Dario Maltese acquisto di spessore per il centrocampo dell’Audace Cerignola

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del centrocampista Dario Maltese, classe 1992. Maltese, 29enne, centrale di centrocampo, proviene dal Giana Erminio (serie C), dove ha disputato le sue ultime due stagioni, totalizzando, nel complesso, 20 presenze. Per lui, una comprovata esperienza nella Lega Pro dove ha collezionato ben 214 gettoni di presenza e 6 reti in 10 stagioni vestendo le casacche (nell’ordine) di Esperia Viareggio, L’Aquila, Reggiana (tre stagioni consecutive), Pisa, Alessandria e ancora Pisa. Maltese ha anche collezionato 12 presenze in serie B con la maglia del Latina nella stagione 2013/14.

