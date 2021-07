Adoc Foggia: “Prezzi ombrelloni in aumento, non si scarichino sulle famiglie i costi della crisi”

“Un aumento del 4,6% rispetto allo scorso anno”. Lo dichiara Enzo Pizzolo, Presidente ADOC Foggia, in relazione al monitoraggio effettuato dalle volontarie del Servizio Civile dei prezzi degli stabilimenti balneari nelle principali località turistiche della Capitanata (Manfredonia, Mattinata, Peschici, Vieste). Il costo medio a luglio in Capitanata di un ombrellone con lettino e sdraio è di 16,74 euro (4,6% in più rispetto al 2020); ad agosto il prezzo sale a 20,35. Nel dettaglio, a luglio 2021, le località più vantaggiose sono risultate Manfredonia (14,4) e Peschici (15,2); la più cara Mattinata (19,16). Ad agosto 2021, i prezzi medi saranno: Peschici 17,6 euro; Manfredonia 18 euro; Mattinata 23,33 euro; Vieste 23,85 euro. Estendendo il monitoraggio alle altre province pugliesi, i prezzi medi più elevati, nel periodo luglio-agosto, si registrano nel Salento (22 euro); a seguire la BAT (20 euro), Taranto e Foggia (18).

“I dati dimostrano una lieve ma costante crescita in buona parte del territorio pugliese. È un andamento che, a nostro giudizio, va tenuto sotto controllo a tutela di tutti i consumatori. Comprendiamo la necessità di questo comparto di ripartire, tra tante difficoltà e attraverso mille restrizioni, ma è indispensabile che i costi economici e sociali della pandemia non si scarichino sulle famiglie!”.

