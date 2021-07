Il Cerignola rinforza il pacchetto under con il 20enne Andrea Quacquarelli

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del difensore Andrea Quacquarelli, classe 2001. Quacquarelli, 20enne, terzino sinistro, under dall’imponente struttura fisica, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie. Qui, ancora 17enne, ha avuto la possibilità di mettersi in luce nel campionato d’Eccellenza Pugliese. È seguita l’esperienza Fidelis Andria. Nell’estate 2018 il passaggio al Lanciano nel campionato di Promozione abruzzese. Successivamente, la consacrazione con la maglia della United Sly. Con il club fondato dall’attuale presidente dell’Audace Cerignola, Danilo Quarto, ha vinto i campionati di Prima Categoria e Promozione Pugliese, oltre a una Coppa Italia Dilettanti Puglia. Nella passata stagione, ha vestito la casacca del Corato in Eccellenza. Titolare inamovibile dei neroverdi ha raggiunto la finale dei playoff del girone A. Titolarissimo nella Rappresentativa Dilettanti, si è distinto come uno dei migliori under degli ultimi anni.