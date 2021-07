Non più attese estenuanti per un tampone a Cerignola, potranno essere processati al “Tatarella”

“Abbiamo portato avanti una battaglia, l’abbiamo condivisa, e ora arrivano notizie incoraggianti dalla Regione: in tempi brevi l’ospedale Tatarella di Cerignola, diventato struttura Covid dalla seconda ondata pandemica, potrà essere dotato di uno strumento in grado di processare i tamponi rapidi antigenici e i tamponi molecolari sul posto. Questo significa che i ricoverati non dovranno più attendere tempi biblici in pronto soccorso (tra l’altro allo stremo) e significa migliorare, senza se e senza ma, l’offerta sanitaria del territorio”. Queste le parole di Francesco Bonito, candidato sindaco per il centrosinistra di Cerignola, e Michele Romano, segretario cittadino di Italia in Comune, a margine dell’incontro tenutosi martedì presso la sede della Regione Puglia alla presenza dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e al segretario di Cittadinanzattiva Puglia, Matteo Valentino.

“Abbiamo discusso, tra le altre cose, di come riorganizzare il territorio, perché la pandemia può e deve essere anche uno spunto per potenziare i servizi dedicati ai cittadini, a partire dalle liste di attesa o dalla carenza di medici, che rappresentano il vero problema anche quando la pandemia, speriamo presto, sarà terminata. Sanità, infatti, significa anche sviluppo economico ed è necessaria ed imprescindibile una interlocuzione seria e costante con la Regione”, spiega Romano.

“Ringrazio per la disponibilità l’assessore regionale Lopalco, sia per aver acconsentito ad un incontro con una nostra delegazione, sia per l’impegno profuso durante questa pandemia, sempre a servizio dei cittadini. Apprendo con particolare soddisfazione che Lopalco sarà a Cerignola nelle prossime settimane: è questa l’idea di politica che apprezziamo, quella che è operativa e che dialoga con la gente. Processare i tamponi all’interno del nostro ospedale – chiosa Bonito- permetterà letteralmente di salvare vite, visto che questo virus ci ha insegnato che la velocità è tutto per riuscire a contrastarlo con efficacia”.