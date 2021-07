Pronto soccorso del “Tatarella”, «mancano medici ed il personale è allo stremo»

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa firmato dal segretario cittadino di Senso Civico per Cerignola, Domenico Bellapianta, in cui si denuncia la carenza di personale al pronto soccorso dell’ospedale “Tatarella” e più in generale la condizione di difficoltà degli operatori.

La carenza di personale medico è ormai atavica, non solo per il Pronto Soccorso, anche gli altri reparti sono allo stremo, dopo un primo periodo pandemico dove è stato chiesto uno sforzo immane a tutto il personale sanitario per garantire l’assistenza ai pazienti, c’è bisogno di rilanciare non solo il Pronto Soccorso, ma tutto il Presidio Ospedaliero, per far fronte alla copertura dei turni in Pronto Soccorso è stata chiesta la disponibilità ad altri medici di altri reparti (Chirurgia, Medicina, Pediatria, Urologia, Otorino, Cardiologia), i quali devono garantire le prestazioni anche nei propri reparti, copriamo la testa e scopriamo i piedi. Non si può continuare così, la qualità del servizio offerto alla popolazione è diventa precaria, oltre ai tempi di attesa che diventano lunghissimi, stressando il personale tutto, soprattutto i pazienti costretti ad aspettare ore nelle sale d’attesa, ”Il Tatarella ha bisogno di Medici di Pronto Soccorso per garantire l’urgenza”, ha bisogno di garantire i LEA Livelli Essenziali di Assistenza, che mai come in questo periodo storico sono messi in discussione, la carenza di Personale Medico sono oltre tempo storiche, tra qualche giorno alcuni Medici almeno n°2 lasceranno il Pronto Soccorso per continuare la Formazione Specialistica, sono sempre carenti Medici Ortopedici, mancano almeno n°5 unità, ormai da tempo per una semplice consulenza o prestazione bisogna trasferire il paziente in altre strutture, in quanto ci sono dei giorni che il servizio non è garantito, sono presenti solo due Medici ed a volte non sono coperte le reperibilità per l’urgenza, mancano Anestesisti almeno n°5 unità per eseguire una semplice prestazione in regime di ricovero, mancano almeno n°4 Cardiologi, mancano n°5 Ginecologi, mancano almeno n°4 Urologi, sono carenti anche medici sulle postazioni 118 del territorio, mancano almeno n°2, quelli presenti sono impegnati a garantire la loro presenza sulle postazioni, ed agli stessi gli viene chiesto anche di coprire turni in Pronto Soccorso.

Non meno il personale autista, i quali oltre ai trasferimenti delle più semplici consulenze ai ricoveri in urgenza presso altri centri specialistici, si aggiunge il trasporto di tantissimi Tamponi Covid-19, che più volte nella giornata devono essere trasferiti presso altri centri per l’esecuzione degli esami. Il Tatarella ha bisogno di maggiori attenzioni. Si sollecita la Direttore Generale dell’ASL FG Dott. Vito Piazzolla ed il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano a trovare le soluzioni per colmare le ormai lacune che da tempo affliggono un territorio di oltre 100.000 abitanti.