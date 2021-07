Comunali, si voterà il 3 e 4 ottobre. A breve il decreto

Non c’è ancora la decisione ufficiale del Governo ma sono diversi i quotidiani che in queste ore hanno diffuso l’anticipazione: si voterà il 3 e 4 ottobre. Dunque anche Cerignola andrà al voto proprio in quelle giornate.

Lo stesso quotidiano Repubblica afferma: «Le amministrative d’autunno si terranno il 3 e 4 ottobre. La data è stata scelta e il governo l’ha comunicata ai partiti. Dopo fibrillazioni e reciproci veti, sulla proposta di mediazione portata in consiglio dei ministri di ieri dalla responsabile del Viminale, Luciana Lamorgese, c’è stato un accordo generale. Manca il decreto per rendere ufficiale la scelta, ma arriverà a breve».