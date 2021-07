SOS Ospedale, Sgarro: «ha perso ruolo e funzioni in favore del suo pari livello di San Severo»

«La tutela della salute dei cittadini è il primo fra i beni comuni. Non può essere ridotta a strumento di propaganda elettorale. Non lo consentiremo. Né ora né quando – se le cittadine elettrici e i cittadini elettori lo vorranno – saremo alla guida della Città». Così il candidato Sindaco Tommaso Sgarro commenta le recenti questioni riguardanti il nosocomio cittadino. «L’Ospedale di Cerignola, un tempo nemmeno tanto lontano, era punto di riferimento e di attrazione di un bacino d’utenza in continua evoluzione, che andava ben oltre il perimetro cittadino, coinvolgendo pazienti di altre province, e persino regioni. Ed anche per questo ambito da professionalità sanitarie provenienti dall’intera Regione. Oggi è l’ectoplasma di sé stesso. E il grido di allarme e di dolore lanciato nei giorni scorsi dai medici del “pronto soccorso” è solo la punta avanzata di un malessere profondo che coinvolge l’intero personale, depauperato di compiti e funzioni, demotivato, frustrato da un senso di isolamento e di abbandono che avrebbero meritato ben altra attenzione e impegno da chi, comunque, ha rapporti di consonanza con il management e con i decisori politici. Altro che elenco asettico del personale che manca o esaltazione compiacente di corsie preferenziali» afferma.

«Il nostro Ospedale negli ultimi anni, anche a causa del progressivo svuotamento di ruolo e peso politico cittadino, ha perso ruolo e funzioni in favore del suo pari livello di San Severo – prosegue Sgarro -. Per recuperare il terreno perduto, tuttavia, non servono battaglie di campanile né inerziali fughe in avanti, ma iniziative e contributi comuni di idee e di autorevolezza politica delle forze che hanno “comunque” votato l’attuale maggioranza di governo alla Regione Puglia. Per una visione “d’insieme”, di presente e di prospettiva, del sistema sanitario provinciale, in modo da dare a ciscun Ospedale secondo ruolo, funzioni e competenze. Dando al pubblico ciò che è del pubblico. E al privato quel che resta. Senza supplenze o surrettizie sostituzioni. Questo serve, in nome di una Città intera che ambisce a tornare a nutrire fiducia nel suo Ospedale. Noi siamo pronti» chiosa Sgarro.