Audace Cerignola, c’è la seconda punta Bollino. Gran conferma per De Cristofaro

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Mauro Bollino, classe 1994. Bollino, 27enne, seconda punta, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Ribolla di Totò Schillaci per poi passare al settore giovanile del Palermo. Dopo esser stato capitano e goleador nel campionato Primavera è seguito, nella stagione 2011/12, il suo passaggio in prima squadra. Nell’ultima stagione ha militato nell’ACR Messina (serie D), vincendo il campionato di serie D girone I. Titolarissimo ha totalizzato 10 gol e 5 assist. Nelle precedenti due annate (2018/19 e 2019/20), si è diviso tra Sicula Leonzio (C), Bari (D) e Bitonto (D). Bollino ha collezionato, nel complesso, 120 presenze e 18 reti nel campionato di serie C. Un lungo curriculum il suo, cominciato a Pisa, in C1, nella stagione 2013/14 e proseguito in piazze importanti come quelle di Foggia, Fidelis Andria, Taranto sino a giungere alla Paganese. La stagione 2017/18 è quella più prolifica sotto il profilo realizzativo: 32 presenze e 10 gol con la Sicula Leonzio in C.