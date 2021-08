Sanità a Cerignola, Giorgione chiede un confronto con i candidati sindaco Bonito e Sgarro

“La UIL FPL di Foggia in persona del suo Segretario Generale Dott. Luigi Giorgione, intende promuovere un pubblico dibattito da tenersi in piazza per parlare delle attuali problematiche inerenti l’ospedale Tatarella di Cerignola. È opportuno, doveroso e sentito in questo momento particolare”. Con queste parole, Gino Giorgione, Segretario Generale UIL FPL Foggia, ha chiesto ufficialmente un confronto con i candidati sindaci Francesco Bonito e Tommaso Sgarro.

“La sanità è un bene comune e il diritto alla salute va tutelato. Il contesto attuale, la pandemia legata al covid, impone di conoscere i programmi e progetti che la Città con i candidati sindaci intendono proporre e in questa battaglia di civiltà il sindacato è parte essenziale ed è importante che faccia da collante. Pertanto, aspetto vostre indicazioni per data e ora per l’evento”, conclude Giorgione.