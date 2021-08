Agosto, 10 posti per vivere la tua vacanza da favola

Sei ancora indeciso e non hai scelto dove passare le vacanze ad agosto? Anche se il mese è già iniziato, non ti devi preoccupare: prenotare in una destinazione da sogno è ancora possibile e puoi farlo anche senza fatica. Per i tuoi viaggi estate 2021, infatti, puoi affidarti ad un tour operator come Tramundi, la travel company online composta da appassionati viaggiatori ed esperti del settore, che offre tante esperienze di viaggio sia in Italia che all’estero. In questo modo non ti resta solo che scegliere la tua meta preferita e preparare le valigie, pregustando il momento della partenza. Vediamo insieme 10 destinazioni in cui potresti passare momenti di puro relax o energia.

Se vuoi rimanere in Italia, certamente la Sardegna è una meta interessante per l’estate. Il suo mare cristallino e le spiagge dorate o bianche sono il sogno di tanti vacanzieri. Qui potresti provare la piacevole esperienza di una vacanza in barca a vela da La Maddalena alle Bocche di Bonifacio, in Corsica. Rimanendo tra le isole, tra le tappe più amate e ambite dai vacanzieri troviamo di certo la Sicilia. Se non ci sei mai stato, un buon punto di partenza per scoprirla può essere iniziare dalla sua parte più orientale e prenotare un tour da Catania a Taormina, passando per l’Etna, la Riviera dei Ciclopi, proseguendo verso Ortigia e Modica. Ami lo sport, il mare e il sole? Un tour del Salento in bicicletta può essere una vacanza estiva alternativa. Pedalare, ammirando ogni giorno un nuovo luogo da favola, da Lecce a Otranto e ritorno, non è mai stato così rilassante: vista mare e baciati dal sole. Se hai voglia di natura e spazi aperti, invece, puoi fare un tuffo in Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino – il Geoparco Mondiale Unesco più grande d’Italia – e vivere un’esperienza spirituale facendo yoga in mezzo alla natura, trekking nei sentieri più belli e poi kayak, rafting e canyoning scendendo le gole scavate nel tempo dai corsi d’acqua.

Preferisci viaggiare all’estero? Di certo la Grecia è una delle destinazioni più ricercate dagli italiani per le vacanze estive 2021. Perfetto sarebbe un tour all’Isola di Creta, tra Heraklion e Chanià, per una vacanza al mare che profuma di viaggio culturale nell’antica Grecia. Per la tua voglia di mare, divertimento e sole, una destinazione perfetta può essere la Croazia. Pensati qui, in una barca condivisa con altri giovani: attraversare il mare da Zara a Zut sarà divertente, soprattutto con tappe sulle spiagge di giorno e lounge music e feste in riva al mare alla sera. Se preferisci l’avventura ti consigliamo di andare alla scoperta di una delle zone più autentiche e genuine delle Canarie, in un viaggio suddiviso per tappe da Tenerife a La Gomera. In questo modo potrai scoprire anche le bellezze del Parco Nazionale del Teide e Parco Rurale di Teno, un’area poco turistica per conoscere il lato più autentico di Tenerife. Vivacità, colori, verde e divertimento, invece, sono gli ingredienti di un tour alla scoperta delle città del Portogallo. Un viaggio in gruppo da Lisbona a Porto, passando per Alentejo, una delle regioni più autentiche del Paese e la splendida ed incantata Valle del Douro, è l’ideale per una vacanza estiva magica e da sogno.

Se ami la natura, invece, una delle mete per le tue vacanze estive 2021 può essere la Norvegia. Un Paese ricco di laghi, parchi e cascate. Un viaggio tra fiordi norvegesi di Sognefjord, Aurlandsfjord e Naeroyfjord è un’occasione da non perdere, soprattutto se vissuta in gruppo. Infine, se ami l’avventura e hai voglia di viaggiare all’estero in tutta sicurezza, un tour on the road della Turchia, da Istanbul alla Cappadocia, è ciò che ci vuole. Potrai viaggiare in gruppo, con una guida specializzata, per scoprire la città e le sue architetture antiche, prima di dirigerti verso la Cappadocia per provare una gita in mongolfiera all’alba e ammirare dall’alto il paesaggio simil-lunare di questa zona. Se hai individuato la tua meta ideale per le vacanze estive, prenota e non lasciarti sfuggire una magica esperienza in Italia o all’estero che arricchirà per sempre il tuo album dei ricordi.