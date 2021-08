Dal 24 al 26 settembre 2021 torna in scena la “Fiera del Libro-Città di Cerignola”

Con il consueto appuntamento di fine estate, giunge alla sua XII edizione la Fiera del libro-Città di Cerignola che quest’anno avrà luogo dal 24 al 26 settembre 2021. Ideata e organizzata dall’associazione di promozione sociale OltreBabele, ha saputo conquistarsi nel tempo una sua identità e una sua collocazione nel panorama culturale nazionale.

Nel settecentesimo anniversario dantesco e dopo un anno e mezzo particolarmente difficile, lo slogan scelto per questa edizione riprende l’ultimo celebre verso dell’Inferno del Sommo Poeta: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. «L’immagine del cielo stellato dopo la risalita dagli Inferi è una visione di speranza e rinascita – dichiara la presidente di OltreBabele, Rita Oratore – ed è proprio questo che ci auguriamo in un tempo così oscuro e tormentato: continuare il nostro viaggio con speranza e riprendere la rotta per navigare fiduciosi verso il futuro». Per il quarto anno consecutivo, l’“I.T.E.T. Dante Alighieri” di Cerignola si conferma co-organizzatore della manifestazione culturale. A sostenere il progetto, l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, il Comune di Cerignola, la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, il Teatro Pubblico Pugliese e la Fondazione Monti Uniti di Foggia che contribuiscono alla realizzazione.

Dopo lo sforzo dello scorso anno dei volontari di OltreBabele nell’organizzare l’evento in totale sicurezza, anche quest’anno il festival si svolgerà in presenza presso il “Roma-Teatro Cinema E…”, nel pieno centro cittadino. Una location che ben si presta con i suoi spazi all’osservanza delle misure anti-Covid e all’offerta culturale della Fiera, e che già nella precedente edizione ha registrato un grande riscontro positivo da parte dei visitatori. Non mancheranno i tanto amati stand librari dove poter acquistare titoli di ogni genere e tipo, dai classici alle novità dei grossi marchi editoriali e delle case editrici indipendenti, insieme a numerosi appuntamenti con alcuni tra i più interessanti nomi della scena culturale nazionale. Sarà possibile seguire i diversi incontri anche in diretta in alta qualità sulla pagina Facebook “Fiera del Libro-Cerignola”. L’ingresso rimane libero e gratuito. Maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e sul programma saranno resi noti nelle prossime settimane su www.fieralibrocerignola.it e sui canali social della Fiera.