L’attaccante Loris Palazzo altro acquisto di livello dell’Audace Cerignola

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Loris Palazzo, classe 1991. Palazzo, 30enne, nella passata stagione ha vestito fino a dicembre la maglia del Brindisi, per poi passare al Bitonto, realizzando complessivamente 10 gol nel girone H del campionato di serie D. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari, vanta una lunga esperienza nei più importanti club di calcio pugliesi. Ancora giovanissimo, si mette in luce prima con la maglia della Liberty Bari in Eccellenza (6 reti) e, successivamente, a Casarano in serie D. Nell’estate 2010 il grande salto in C con la Fidelis Andria, per poi passare al Bisceglie in Eccellenza. Seguono anni importanti a Foggia, Manfredonia e Bisceglie in serie D, a Bitonto e Nardò in Eccellenza. Indimenticabili le tre stagioni vissute a Monza, dove è capocannoniere per due stagioni oltre che autentico trascinatore della squadra nel ritorno in serie C. Con i brianzoli firma ben 29 gol in tre stagioni, venendo riconfermato anche tra i professionisti. Nel gennaio 2018, il passaggio al Latina in D dove in 16 apparizioni sigla 6 reti. Nella stagione 2018/19 il suo ritorno in Puglia con la maglia del Team Altamura (D), club con il quale chiude la stagione con 34 presenze e 11 reti. Bene anche, nella stagione 2019/20, nell’anno del suo ritorno alla Fidelis, dove si conferma attaccante da doppia cifra, siglando 10 gol in 25 presenze.