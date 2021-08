Dietrofront De Cristofaro: confermato dall’Audace Cerignola, prende la strada di Picerno

«»Solo alcuni giorni fa l’annuncio della conferma in maglia gialloblu, ieri invece la novità rappresentata dal trasferimento in serie C al Picerno: il centrocampista classe 2000 Antonio De Cristofaro lascia l’Audace Cerignola e, con una nota stampa firmata dal presidente della società Danilo Quarto, si ripercorre la vicenda con il massimo dirigente a prendere atto ma anche a chiarire che in squadra ci sarà solo gente che ama la maglia e che vuole lottare per essa. Di seguito il comunicato integrale.

La S.S.D. Audace Cerignola esprime profondo rammarico rispetto alla scelta del calciatore Antonio De Cristofaro di non proseguire il proprio cammino in gialloblu. Solo oggi apprendiamo ufficialmente dell’avvenuto tesseramento da parte della società AZ Picerno, a seguito della ratifica della pratica da parte dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro. De Cristofaro, nonostante avesse (qualche giorno prima) già sottoscritto un accordo economico con la società Audace Cerignola per la stagione 2021/2022 e dato il consenso alla stessa società per l’ufficializzazione dell’avvenuta riconferma, ha ritenuto opportuno, di concerto con il suo procuratore, Giuseppe Abruzzese, di optare per un’altra soluzione. È stato firmato, quindi, dal calciatore, in data 31 luglio 2021, il primo contratto da professionista con la formula dell’autonoma sottoscrizione, nell’ultimo giorno in cui era possibile avvalersi di questa procedura federale. La suddetta procedura, è bene precisarlo, impedisce alla società dilettantistica e, quindi, nel caso specifico all’Audace Cerignola, di opporsi alla cessione di un suo tesserato.