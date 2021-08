Sciolto per mafia il Comune di Foggia. La decisione è stata ufficializzata oggi nel corso del Consiglio dei Ministri. La conferma è arrivata da Roma. La ministra Lamorgese ha letto la relazione e ha deciso per lo scioglimento. Lo scorso 9 marzo in Comune si era insediata la Commissione d’accesso agli atti.

Condividi questo articolo: