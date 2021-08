Ancora abbandono di rifiuti: è fenomeno quotidiano a Cerignola

Quotidianamente episodi di abbandono di rifiuti nella città di Cerignola. Non solo in periferia ma anche nelle zone più centrali. Mobili, materassi e diversi altri rifiuti sono stati abbandonati questa mattina alle spalle dell’Ex-istituto Righi di via XXV Aprile.

Un fenomeno per nulla in attenuazione che fa il paio con i diversi incendi di rifiuti che si sono verificati negli ultimi mesi. Abbandono e incendi corrono sullo stesso binario e in direzione opposta a ciò che dovrebbe essere la corretta differenziazione dei rifiuti e il conferimento degli ingombranti.