Audace Cerignola, dal Potenza il portiere del 2002 Brescia. Resta il centrocampista 2003 Spinelli

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del portiere Andrea Brescia, classe 2002. Brescia, 19enne under, nella passata stagione ha vestito la maglia del Potenza (serie C), dove ha totalizzato 3 presenze, mostrando subito personalità e affidabilità tra i pali. Arriva a Cerignola con la formula del prestito. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Potenza, l’estremo difensore melfitano ha militato anche nella Vultur Rionero Calcio e nella Fides Scalera in Eccellenza. La società gialloblu ha comunicato anche il tesseramento del centrocampista Gerardo Spinelli, classe 2003. Spinelli, 18enne mediano cerignolano doc, arriva dal Perugia, società con la quale è stata rinnovata la formula del prestito per la stagione 2021/22. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei grifoni, nella passata stagione, con la maglia dell’Audace, ha totalizzato 6 presenze. Quest’anno, voluto fortemente dal club ofantino, ha nuovamente accettato la sfida della squadra della sua città.

E’ in programma oggi pomeriggio (alle ore 16.30) il raduno del team cerignolano, che darà il via alla stagione 2021/22: allo stadio “Monterisi” i tifosi, per cui è aperta la possibilità di presenziare in curva Sud, saluteranno vecchi e volti nuovi dell’organico che andrà ad affrontare il campionato di serie D. In questa settimana visite mediche, test atletici e primissima fase della preparazione che entrerà nel vivo dal 16 agosto, quando la comitiva si trasferirà a Palena in Abruzzo.