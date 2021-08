«Avviare in tempi rapidi una derattizzazione in città»

“La città continua ad essere sporca, il servizio di raccolta differenziata, per quanto indispensabile, mostra ancora delle pecche da risolvere soprattutto per quanto concerne gli orari della raccolta. Temiamo che il proliferare di topi in città sia una conseguenza delle montagna di immondizia abbandonate in città e fuori”, così Maria Dibisceglia, candidata al consiglio comunale nella lista del Partito Democratico, si rivolge alla Commissione Prefettizia “affinché avvii in tempi rapidi una derattizzazione che investa le zone centrali e periferiche della nostra città”. “Ancora in queste ore continuano ad arrivare segnalazioni di avvistamenti di ratti dai quartieri Torricelli e San Samuele, o perfino dal centro cittadino: chiediamo che l’ufficio ambiente del Comune di Cerignola provveda quanto prima a sanificare la città con operazioni mirate”.

“Il degrado in cui ci troviamo non è più tollerabile e non è affatto pensabile che i cerignolani, oltre alle cataste di rifiuti in strada, debbano ‘abituarsi’ perfino ai topi in casa. Non è una condizione da paese civile”, commenta Francesco Bonito, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Cerignola. “Confido nella solerzia della Commissione Prefettizia, nella speranza che possa attivare quanto prima tutte le procedure per una tempestiva derattizzazione”, conclude Bonito.