Lega, Specchio: «chiediamo immediata pulizia di strade, marciapiedi e zone periferiche»

«Vogliamo pubblicamente denunciare il disservizio con il conseguente e già in atto rischio sanitario che la raccolta differenziata mal gestita sta procurando nella nostra città, si rilevano presenza di topi e blatte nei portoni nelle scalinate e in alcuni balconi delle civili abitazioni, il perdurare sulla pubblica via di rifiuti abbandonati per settimane anche in pieno centro che con questa ondata di caldo marcisce velocemente causando odori sgradevoli e un pullulare di insetti e macrofagi, oltre all’inevitabile danno di immagine di questa città già gravemente sfregiata dagli ultimi anni nefasti» così il segretario cittadino della Lega Vincenzo Specchio, a inizio mese, in una missiva alla Commissione straordinaria.

«Per questo – aggiunge – chiediamo un’immediata pulizia di strade marciapiedi e zone periferiche con un accurato e urgente intervento di sanificazione e derattizzazione, con l’impegno a riorganizzare il servizio di raccolta ed evitare il susseguirsi del problema, nel più tempo e nel modo più incisivo. Rimaniamo in attesa di un celere e positivo riscontro con l’obiettivo di voler ridare la dignità a questo territorio».