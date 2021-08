La centrale Chiara Giancane torna alla Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Chiara Giancane. La centrale, classe 1991, fa il suo ritorno con la maglia delle pantere dopo le ultime esperienze in B2 con l’Adriatica Trani nella stagione 2020-2021 e con la Damiano Spina Oria, sempre in B2, nel 2019-2020. Con la Pallavolo Cerignola, inoltre, la giocatrice salentina ha vinto un campionato di Serie C conquistando la storica promozione in B2 per la città ofantina.