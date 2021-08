Vaccinazioni Covid-19, Coldiretti Puglia: Drive in sotto le stelle a Taranto

Per favorire il ritorno alla vita di comunità avanza la campagna vaccinale anti Covid in Puglia, con il drive in sotto le stelle allestito a Taranto, dove nel post-vaccinazione in ‘sala d’attesa’ saranno offerti dalle aziende agricole di Campagna Amica frutta fresca e succhi di frutta a tutti i neo vaccinati L’iniziativa, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, si terrà stasera 10 agosto 2021, dalle ore 19,00 alle ore 1,00, presso il centro commerciale Porte dello Jonio, con la prenotazione dei vaccini delle persone dai 12 anni in su sul sito lapugliativaccina.it

Un impegno per sostenere l’accelerazione della campagna vaccinale nel momento in cui l’avanzare della variante Delta minaccia la salute di tutti i cittadini e la ripresa economica del Paese. Il supporto alla rete nazionale organizzata dal Commissario Straordinario all’Emergenza Generale Francesco Paolo Figliuolo è reso possibile, grazie alla presenza capillare sul territorio della Coldiretti con 1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare Made in Italy.