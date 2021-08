Doroty Rinaldi nuovo ingaggio della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Doroty Rinaldi. La giocatrice nativa di Arzano, classe 1992, rappresenta di sicuro un importante colpo per la categoria viste le numerose esperienze in B1 del nuovo acquisto fucsia. Nelle ultime tre stagioni, Rinaldi ha vestito le maglie di Capo D’Orso, Villa Zuccaro e Torre Annunziata, tutte compagini della terza serie nazionale. Nel suo lungo curriculum anche una promozione in A2 e due Coppe Italia. Rinaldi tornerà a Cerignola per ricoprire il ruolo nativo di banda, nonostante gli ultimi 9 anni svolti d libero.

«Dopo la stagione appena trascorsa volevo fermarmi per dare priorità al lavoro, poi è arrivata la chiamata del presidente Matteo Russo che mi ha letteralmente travolta con l’entusiasmo e il serio progetto fucsia. Sono felice di poter iniziare questa stagione così da poter realizzare il desiderio di mia madre, che era da sempre quello di ritrovarmi come attaccante con il fatidico numero 10, quello del mio idolo Maradona. Mi aspetto un anno grintoso e che punti a grandi risultati. Sono fiduciosa, carica di entusiasmo e convinta che insieme riusciremo a fare grandi cose con il sostegno dei tifosi che in questo difficile anno c’è tanto mancato».