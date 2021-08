Ritrovate due discariche abusive a Cerignola dalla Guardia Nazionale Ambientale

In due operazioni condotte dalla Guardia Nazionale Ambientale, su controlli disposti dal Dirigente Interregionale centro Sud Dott. Antonio D’Acunto, gli uomini del Distaccamento di Cerignola coordinati dal Responsabile Matteo Losurdo hanno portato alla luce e denunciato agli organi preposti due discariche abusive con rifiuti pericolosi e non. Le operazioni vanno avanti per approfondimenti dei casi: i ritrovamenti sono avvenuti in zona industriale, in un’area estesa per circa 420 metri quadri e in via Corso Vecchio, per un’area di 426 metri quadri.

