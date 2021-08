Non si ferma il mercato del Cerignola: ecco Cavallini e Tascone

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento dell’attaccante Lorenzo Cavallini, classe 2000. Cavallini, 21enne, esterno d’attacco under, comincia la sua carriera calcistica nelle giovanili della Fiorentina per poi passare alle compagini Primavera di Pisa e Foggia. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana (serie C) totalizzando complessivamente 17 presenze. La società gialloblu ha ingaggiato anche il centrocampista Mattia Tascone, classe 2000. Tascone, 21enne under, nasce calcisticamente nei settori giovanili di Casertana e Avellino. Per lui già 100 presenze nel campionato nazionale di serie D con le casacche di Gragnano (34 presenze e 3 gol in due stagioni), Savoia (24 presenze e 3 gol) e Casarano (29 presenze nella passata stagione).

Intanto si approssima la partenza per il ritiro abruzzese di Palena, dove la squadra ofantina proseguirà la preparazione precampionato, già iniziata in sede allo stadio “Monterisi” per i primi allenamenti e sedute atletiche: il soggiorno in altura permetterà di avvicinarsi in maniera sempre più spedita in vista della partenza del torneo di serie D, prevista per il 19 settembre prossimo.