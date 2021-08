Francesco Decosmo candidato sindaco. Con lui anche Bevilacqua

Francesco Decosmo correrà per la carica di Sindaco in solitaria. «Abbiamo atteso per correttezza – fanno sapere dall’entourage di Decosmo -. Abbiamo cercato un dialogo. Giannatempo però era stato già candidato dall’alto e non c’è stato verso per dialogare. Neppure le primarie hanno trovato accoglimento, tanto a sinistra quanto a destra».

Saranno cinque le liste a sostenere la candidatura dell’ex-assessore. Quattro sarebbero già pronte: Cattolici Popolari Uniti, Nuovo Psi, Cerignola Popolare e Noi con Decosmo Sindaco. In via di completamento la quinta, Noi con l’Italia. Dunque oltre 100 consiglieri a sostegno di Francesco Decosmo.

Tra i volti noti a sostegno del commercialista cerignolano c’è anche Gerardo Bevilacqua, ex-candidato sindaco nel 2015, fenomeno mediatico di portata nazionale. Volto noto anche Claudio Di Lernia, ex-consigliere comunale (dal 2000 al 2005), candidato alle scorse regionali con “I Popolari”. Nella lista “Noi con Decosmo Sindaco” trova posto invece l’ex-consigliere mettiano Vincenzo Erinnio. La candidatura di Decosmo si aggiunge così alle candidature di Antonio Giannatempo, Tommaso Sgarro, Francesco Bonito, Franco Metta e Francesco Disanto.