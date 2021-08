Nella notte auto perde il controllo e danneggia vetture in sosta, cabina Enel e segnaletica

Una vettura, nella notte, nei pressi del vecchio ospedale, perde il controllo e finisce contro una cabina dell’Enel. Diverse le attività commerciali e le abitazioni che hanno visto interrotta la fornitura di energia elettrica.

È accaduto poco dopo la mezzanotte in via XX settembre. L’auto ha perso il controllo ed ha impattato un palo per la segnaletica, rompendolo, e una cabina Enel, mettendola fuori uso. In più è rimasta coinvolta in maniera importante una vettura in sosta e marginalmente altre auto. L’interruzione di energia ha causato problemi oltre che alle abitazioni anche alle attività commerciali. Tra questi una pescheria e un panificio, che per la giornata di oggi hanno interrotto la produzione.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona. A quanto pare l’autovettura ha guadagnato la fuga da una strada laterale, forse anche per evitare di esser ulteriormente ripresi dalle telecamere.