Marcello Sarcinella nuovo allenatore della Flv Cerignola

Primi annunci verso la nuova stagione per la Flv Cerignola : dopo aver sfiorato la promozione in A2 lo scorso 27 giugno nella finale contro l’Igor Volley Trecate, la società rossogialloblu ripartirà all’insegna di una veste rinnovata ma non meno battagliera. Hanno salutato mister Marco Breviglieri e la centrale Camilla Neriotti (in direzione Volta Mantovana), così come il trio Martilotti-Muzi-Pisano approdate all’Akademia Sant’Anna Messina, idem la laterale Ferrara ingaggiata da San Salvatore Telesino. La guida tecnica per l’annata 2021/22 sarà affidata a Marcello Sarcinella , tarantino classe ’71, che approda a Cerignola con tutta la sua voluttà e concretezza del caso, senza tralasciare la giusta perseveranza.

La sua carriera sportiva si delinea tra la serie B1-B2 (Bari, Marsala, Brindisi, Potenza) e la serie A2 (Aragona), vantando esperienze anche nei settori giovanili e accrescendo il bagaglio personale e professionale. Ai canali social del sodalizio ofantino, queste le prime impressioni del coach: «Dopo due anni di stop per via dei miei impegni scolastici e della pandemia di COVID-19, ritorno in panchina in una compagine così rinomata positivamente come quella di Cerignola. Illo tempore ci fu già un incontro con il ds Savino Belluna ma per mancato accordo logistico non ci fu modo di concludere il “matrimonio” quindi per me è stato un piacere a distanza di anni ricevere nuovamente la chiamata di Cerignola per un progetto del tutto nuovo. Parto già con la voglia di voler far bene in questa nuova sfida per me stimolante con un roster così giovane, sperando di far divertire il pubblico e di trovare quel giusto impeto a far qualcosa di entusiasmante e del tutto nuovo. In bocca al lupo a noi!». Si attendono i primi annunci per ciò che concerne l’organico che, come annunciato dallo stesso Sarcinella, sarà orientato alla linea verde con giocatrici interessanti e di prospettiva.