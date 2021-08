Cerignola, sorpreso a rubare in un appartamento di corso Aldo Moro: arrestato

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cerignola, sono intervenuti presso uno stabile sito in corso Aldo Moro, a Cerignola, dove era stato segnalato un possibile furto in abitazione. Sul posto i militari hanno sorpreso un uomo incappucciato che usciva dalla palazzina trasportando su un carrellino una caldaia, un dvr ed un trasportino per animali. L’uomo, 41enne di Cerignola già noto alle forze dell’ordine, è stato subito bloccato e la refurtiva è stata recuperata per la successiva restituzione ai legittimi proprietari. I carabinieri hanno infatti appurato che la stessa era stata asportata da un appartamento disabitato poiché in ristrutturazione e dall’esterno di un altro appartamento abitato. Il 41enne è stato quindi dichiarato in arresto per furto in abitazione e, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto nei confronti del 41enne l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

