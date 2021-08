Federica De Toma è una nuova giocatrice della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD arl comunica di aver raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Federica De Toma. La schiacciatrice nativa di Barletta, classe 1991, va a rinforzare ulteriormente l’organico delle fucsia in vista della stagione 2021-2022. Per il nuovo acquisto ofantino tanta esperienza nelle categorie nazionali. Nelle ultime tre stagioni ha vestito le casacche di Porto San Giorgio (B2), Pavia (Serie C) e Adriatica Trani (B2). Adesso una nuova avventura, quella in casa Pallavolo Cerignola, agli ordini di mister Michele Valentino per tentare quel salto di categoria tanto atteso dalla società del presidente Matteo Russo.

«Tra me e la Pallavolo Cerignola ci son sempre stati, negli anni, grande stima e rispetto reciproci. Per questo e per tanti altri motivi, ho subito accettato la proposta della società. Non vedo l’ora di poter finalmente vestire questi colori e dare ogni giorno il massimo con le mie nuove compagne».