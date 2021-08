Elezioni amministrative, sul sito del Comune di Cerignola una nuova sezione dedicata

E’ online sul sito del Comune di Cerignola la nuova sezione dedicata alle Elezioni amministrative 2021. Ad annunciare la novità è la Commissione Straordinaria, che ne sottolinea l’indubbia utilità per il cittadino in termini di informazione e trasparenza. Come noto, infatti, il Ministro dell’interno in data 3 agosto 2021 ha adottato il decreto che fissa la data delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali). Le consultazioni elettorali per l’elezione diretta dei sindaci si svolgeranno nei giorni di domenica 3 e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre 2021.

Nella sezione recentemente istituita dal Comune di Cerignola saranno pubblicate tutte le informazioni di interesse per la comunità, dalla normativa elettorale al materiale per i partiti, passando per simboli, liste, singoli candidati, regole per la presentazione delle candidature e per la propaganda elettorale. L’obiettivo è quello di offrire un servizio aggiuntivo per il cittadino che voglia informarsi, verificare direttamente e restare costantemente aggiornato in linea con i principi di legalità, trasparenza, parità di condizioni di accesso alla PA. La sezione è raggiungibile al link https://www.comune.cerignola.fg.it/hh/cerignola/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20292.

Si informa, altresì, che l’Ufficio Elettorale, dal 23 agosto 2021 fino al termine delle elezioni, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì 09-12 Martedì 09-12 , 16-18 Mercoledì 09-12 Giovedì 09-12 Venerdì 09-12

In particolare per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali, gli uffici saranno aperti:

dalle alle martedì 31 agosto 9:00 – 12.00 15:30-18,30 15:30 18:30 mercoledì 1 settembre 9:00 – 12.00 15.30-18.30 15:30 18:30 giovedì 2 settembre 9:00 – 12.00 15.30-18.30 15:30 18:30

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, avverrà nella sala consiliare del Palazzo di Città con accesso da piazza della Repubblica, nei seguenti orari:

venerdì 3 settembre Continuato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 sabato 4 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00