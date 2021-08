Trovato corpo carbonizzato nei pressi dell’area di servizio Ofanto Nord

Macabra scoperta questa mattina, intorno alle ore 13, poco oltre l’area di servizio Ofanto Nord sulla A16 in direzione Napoli, in agro di Cerignola. Rinvenuto un corpo totalmente carbonizzato ai margini della carreggiata, probabilmente un extracomunitario ma non si esclude nessuna ipotesi, né sull’identità della persona né sulle modalità in cui sia avvenuto il fatto. Sarà un compito molto arduo per gli inquirenti ricostruire la dinamica e risalire alle generalità dell’uomo, per via dei pochissimi elementi utili rintracciati sulla scena.

