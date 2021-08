Bevilacqua candidato Sindaco come nel 2015. Non sarà nelle liste di De Cosmo

I manifesti sparsi per Cerignola annunciano la candidatura al consiglio comunale di Bevilacqua nelle liste del candidato sindaco Francesco De Cosmo che però smentisce. “Sotto l’irruenza e la spettacolarità c’è una bravissima persona che ama il proprio paese e vorrebbe vederlo rifiorire proprio come lo vorremmo noi, per questo quando Gerardo si è affacciato alla nostra porta l’abbiamo invitato a partecipare al nostro progetto di rinascita, un progetto aperto a tutta la cittadinanza, aperto all’ascolto e alle proposte di chiunque voglia e creda in una Cerignola migliore ma che non equivale ad una proposta di candidatura. Nella foga e nella gioia del momento Bevilacqua ha frainteso le intenzioni e anticipato i tempi con la stampa e l’affissione di quei manifesti a cui purtroppo non possiamo dare seguito non perché non crediamo nelle buone intenzioni di Gerardo ma perché in questo momento storico, alla luce dei risultati delle precedenti amministrazioni e delle odierne necessità del paese, riteniamo più idoneo proporre un governo tecnico che possa fattivamente rispondere e risolvere le tante emergenze, dalla raccolta rifiuti agli aumenti Tari fino al contrasto alla criminalità e alla creazione di nuovi posti di lavoro” chiosa il candidato sindaco in procinto di presentare pubblicamente le liste a suo sostegno.

A distanza di poche ore il plateale “ribellione” annuncia con nuovi manifesti la sua discesa in campo quale candidato Sindaco. Come nel 2015 Bevilacqua proverà a far sentire la “voce del popolo”.

VIDEO 2015 – Le #idee per Cerignola di Gerardo Bevilacqua