Un altro under di spessore per l’Audace Cerignola: dalla Spal arriva Basile

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del difensore Christian Basile, classe 2003. Di proprietà della Spal, arriva a Cerignola con la formula del prestito. Basile, 18enne terzino under, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili Sant’Agnello Calcio, club campano militante nel campionato di Eccellenza campana. Le sue prestazioni destano subito le attenzioni del calcio nazionale, tanto da approdare nell’estate 2017 alla Spal, neo-promossa in serie A. La consacrazione avviene nella passata stagione dove è titolare inamovibile del Sorrento. Con i rossoneri totalizza 25 presenze, siglando anche una rete contro il Bitonto. Grazie alle indicazioni dei lettori de “La Gazzetta dello Sport” e del “Corriere dello Sport”, Basile è risultato il miglior under della stagione sportiva 2020/21 della Serie D italiana (premio riservato ai calciatori nati dal 1999 in poi).

