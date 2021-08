Liste elettorali e campagna acquisti in ospedale. Ore di fuoco per completare gli elenchi

La composizione delle liste elettorali, mai come in questa tornata elettorale, è cosa complicata un po’ su ogni fronte e l’Ospedale è ancora, purtroppo, il luogo privilegiato per arruolare ottimi “portatori” di voti. Se l’ex-sindaco Franco Metta ha dichiarato di voler correre con sole tre liste – probabilmente anche a causa della poca voglia di alcuni cittadini di candidarsi -, gli altri schieramenti sono a lavoro freneticamente per completare i numerosi elenchi da 24.

Dalla quantità alla questione di genere – liste composte almeno per un terzo da donne – il problema resta aperto tanto a destra quanto a sinistra. Il centrodestra di Antonio Giannatempo ha recuperato il tempo presto accelerando in maniera importante, complice anche l’esperienza in tema di campagne elettorali di molti uomini alla corte del ginecologo. Arranca invece il centrosinistra di Francesco Bonito, con alcuni gruppi in difficoltà per comporre le liste. Qui la riduzione sensibile dei simboli (dai manifesti alla scheda elettorale) è fatto certo. Lo stesso potrebbe avvenire anche per Tommaso Sgarro, che vedrà accorpato qualche simbolo sotto un logo federativo. Quattro liste sarebbero sicure invece per Francesco Decosmo, due per Francesco Disanto e una per Gerardo Bevilacqua.

Rispetto invece alla composizione delle liste sono diverse le formazioni che stanno attingendo candidati tra i lavoratori del Tatarella. Nei corridoi del nosocomio ofantino a far campagna acquisti ci sono, oltre alle formazioni a sostegno di Giannatempo (medico, da poco in pensione) anche alcuni dirigenti di liste a sostegno dell’ex-magistrato Bonito. Nonostante il pressing aggressivo, molti, tra medici e infermieri, si dicono indisponibili ad una candidatura. Di fatto anche la sanità, troppo spesso piegata alla politica, prova a rialzare la testa. Sia chiaro, una piccola minoranza.