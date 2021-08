Terminato il ritiro precampionato dell’Audace Cerignola, il bilancio di mister Pazienza

E’ terminato ieri il ritiro precampionato dell’Audace Cerignola, con la disputa di un test amichevole con la Vastese (altra compagine di serie D) terminato 1-1: alla rete gialloblu di Sirri al 65′, ha replicato Sansone all’83’. La comitiva cerignolana ha concluso il lavoro in quel di Palena e, lasciato l’Abruzzo, proseguirà l’avvicinamento al torneo di quarta serie tornando in sede allo stadio “Monterisi”. Al termine del confronto di ieri, mister Michele Pazienza ha tracciato un bilancio della prima parte di fatiche delle “cicogne”: «Impegnativa la prima uscita contro un avversario della stessa categoria: abbiamo avuto difficoltà nella fase iniziale nel mantenere le distanze e nel prendere ritmo. Pian piano la squadra ha cominciato a giocare e provare quello su cui abbiamo lavorato in queste due settimane: c’è ancora molto da lavorare per trovare i meccanismi giusti, deve salire la condizione fisica e ciò è possibile solo svolgendo altri test, per mettere ancor più benzina nelle gambe».

«Se non giocheremo il 12 settembre in coppa Italia sosterremo di sicuro una amichevole – prosegue il tecnico -, i ragazzi ora usufruiranno di due giorni di riposo e da mercoledì riprenderemo gli allenamenti. Sul gruppo la scelta degli elementi è stata fatta anche in ordine alle qualità morali: i ragazzi le stanno dimostrando fin dal primo giorno, riuscendo a comporre una rosa dalle risorse veramente importanti. L’importante è trovare subito quel ritmo gara che ci consentirà di affrontare il campionato». Pazienza si aspetta ancora qualcosa sul fronte mercato: «A livello numerico probabilmente c’è bisogno di qualche altra operazione, in ogni caso devo ringraziare la società per avermi dato la possibilità di lavorare con la squadra quasi al completo fin dall’inizio del ritiro e non è cosa da poco, considerando il periodo difficile fra Covid e crisi in generale». Mercoledì 1° settembre dovrebbe essere la data in cui il Cerignola conoscerà collocazione e avversari nel girone di serie D, col torneo al via il 19 settembre.