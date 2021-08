Flv Cerignola inserita nel girone F della B1, campionato al via il 16 ottobre

Nei giorni scorsi, la Fipav ha ufficializzato formula e gironi dei campionati di serie B di volley per la stagione sportiva 2021/22: interessata la Flv Cerignola, che gareggerà nel torneo di serie B1 femminile. Riguardo questo campionato, la Federvolley ha introdotto nuove modifiche, dopo i molteplici cambi di format in corsa che hanno caratterizzato la scorsa edizione: l’auspicio di tutti è (a parte tutto) che si torni ad una normalità ormai assente dal febbraio 2020. Le partecipanti alla terza serie femminile sono ulteriormente aumentate, essendo passate dalle 60 squadre del 2020/21 alle 72 del 2021/22: di conseguenza, sono stati formati sei raggruppamenti da dodici team ciascuno. La Flv Cerignola è stata inserita nel girone F con la presenza di tre campane (Olimpia Volley San Salvatore Telesino, Fiamma Torrese e Arzano), altre tre pugliesi (Castellana Grotte, Cutrofiano e Melendugno), una sola calabrese (Palmi) e quattro siciliane (Teams Volley Catania, Santa Teresa di Riva, Akademia Sant’Anna e Volley Terrasini).

L’inizio della regular season è fissato per il weekend del 16-17 ottobre 2021, non indicata la data di chiusura ma ci saranno due soste classiche: quella natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio e quella pasquale il 17 aprile. Non sono previste promozioni dirette: le prime due di ciascun girone si qualificano ai playoff per i sei posti disponibili per la A2, mentre le modalità di svolgimento della fase post season verrà comunicata in un secondo momento. Per ciò che concerne il capitolo retrocessioni, in considerazione del fatto che nelle ultime due stagioni sportive sono state bloccate, per la stagione sportiva 2021-22, retrocederanno in Serie B2 Femminile 2022-2023 la 12°, 11°, 10° e la 9° classificata di ciascun girone (per un totale di 24 squadre). Non è tutto: se tra la 8° classificata e la 9° classificata vi sono 3 o più punti di margine, la 9° classificata retrocede direttamente in Serie B2; se il distacco invece non supera i 2 punti si disputeranno i playout, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.

Nel calendario provvisorio stilato, l’esordio del sestetto ofantino del neotecnico Marcello Sarcinella sarà a Catania sabato 16 ottobre alle ore 18, una settimana dopo la prima casalinga invece con la Fiamma Torrese dall’altra parte della rete. A breve inizierà la fase di preparazione al pala “Dileo”, c’è curiosità per conoscere i volti di una decisamente rinnovata Flv, il cui obiettivo sarà certamente ben figurare nella nuova annata pallavolistica.