Altro grande botto di mercato dell’Audace Cerignola: è gialloblu Cristian Agnelli

La S.S.D. Audace Cerignola comunica il tesseramento del centrocampista Cristian Agnelli, classe 1985. Agnelli, 36 anni il prossimo 23 settembre, ha deciso di sposare il progetto Audace Cerignola 2021/2022. Mediano dai piedi buoni e dalla grandissima esperienza vanta la bellezza di 460 presenze e 34 reti nei campionati professionistici (serie B, C1, C2 e Lega Pro unica). Dal 2001 ad oggi ha indossato le casacche di Foggia, Lecce, Hellas Verona, Catanzaro, Juve Stabia, Salernitana, Benevento, Sorrento, Barletta, Spal, Pergolettese e F.C. Messina. A Messina, nella passata stagione, ha sfiorato la promozione dalla serie D alla serie C, vincendo comunque i playoff. Già capitano del Foggia, sua città natale, è l’unico ex satanello ad aver vestito i colori rossoneri in quattro categorie differenti (di cui sette consecutivamente) e ad aver conquistato più promozioni nelle superiori categorie. Oggi Agnelli sosterrà il primo allenamento agli ordini di mister Michele Pazienza.