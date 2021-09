Saranno 5 le liste a sostegno di Giannatempo, che fa un primo bilancio

«In poche settimane, da quando la coalizione di centrodestra mi ha indicato candidato sindaco, abbiamo raccolto tante adesioni e sono onorato di presentare cinque liste di candidati». Commenta così Antonio Giannatempo, candidato Sindaco del centrodestra, alla vigilia delle presentazione delle liste.

«Sono 120 cerignolane e cerignolani che hanno deciso di mettersi in gioco, facendo parte di una squadra vincente – continua il ginecologo -. A loro, va il mio personale in bocca al lupo e lo stimolo per una campagna elettorale da protagonisti. Tanta gente che per la prima volta si affaccia alla politica, altra con anni di esperienze alle spalle. Tutti animati dallo spirito di squadra e dalla voglia di contribuire alla rinascita della nostra città, dopo questi anni bui di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Nelle prossime settimane, quelle che ci separano dal voto, gireremo la nostra amata città spiegando che siamo l’unica coalizione che può dare un volto migliore a Cerignola. Insieme alle candidate e ai candidati, abbiamo redatto un programma che vogliamo portare in tutte le famiglie, in tutte le imprese, in tutti i posti di lavoro e in tutte le realtà associative. Adesso viene la parte migliore» chiosa l’ex primo cittadino.