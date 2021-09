Cerignola: tenta di rubare 5 televisori alla Lidl ma viene bloccato dai vigilantes

Fallito il colpo dei televisori alla Lidl. Ieri notte, poco prima delle ore 23:20, un uomo si è introdotto nel punto vendita di Cerignola con l’intento di rubare alcuni apparecchi televisivi. I suoi movimenti non sono sfuggiti ai sistemi di allarme e alla Centrale Operativa Sicuritalia, che ha attivato le pattuglie sul territorio. Giunte immediatamente in loco le guardie giurate hanno bloccato il malvivente e allertato le Forze dell’Ordine. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno provveduto ad arrestare il ladro e a recuperare la refurtiva, consistente in ben 5 televisori. Dai primi accertamenti risulta che l’uomo sarebbe il responsabile di numerosi furti avvenuti in zona negli ultimi mesi.

